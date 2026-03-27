В Испании провели эвтаназию 25-летней Ноэлии Кастильо Рамос. Она два года боролась с собственной семьей за право умереть

25-летней Ноэлии Кастильо Рамос провели процедуру эвтаназии, за которую она боролась почти два года, пишет El Pais.

Эвтаназию провели в медицинском учреждении в городе Сант-Пере-де-Рибес в Каталонии. Девушка ранее рассказывала, что не хочет видеть родных и близких непосредственно во время процедуры.

«Я сказала семье, что они приглашены прийти попрощаться, но не тогда, когда мне собираются сделать инъекцию. Я не хочу, чтобы кто-то был внутри, я не хочу, чтобы они видели, как я закрываю глаза», — цитирует ее заявление El Pais.

«Мы просим молиться за ее душу и ее семью. Покойся с миром», — написала в соцсети X ультракатолическая организации Abogados Cristianos, поддерживавшая отца Ноэлии Кастильо Рамос, который пытался не дать ей пройти эвтаназию. Активисты Abogados Cristianos устроили «молитвенное бдение» у медицинского учреждения, где девушка ожидала процедуру.

Ноэлия Кастильо Рамос стала самой молодой жительницей Испании, прошедшей процедуру эвтаназии, которая узаконена в стране с 2021 года. Разрешение на нее девушка получила в 2024 году.

Однако отец Ноэлии Кастильо Рамос при поддержке Abogados Cristianos добился временной приостановки процедуры. Он утверждал, что из-за болей, медикаментов и психического состояния его дочь не может самостоятельно принимать решения. Однако суды и медицинские комиссии в итоге пришли к выводу, что девушка полностью дееспособна и ее решение является осознанным.

Как пишет El Pais, для того, чтобы реализовать право добровольно уйти из жизни, Ноэлии Кастильо Рамос пришлось ждать 601 день.

У родителей Ноэлии Кастильо Рамос была наркотическая зависимость, они лишились жилья и разошлись. Она 12 лет жила в приютах. После совершеннолетия ей дали место в социальном центре, где она подверглась групповому изнасилованию. После этого Ноэлия Кастильо Рамос несколько раз пыталась покончить с собой. Однажды она выбросилась из окна. Девушка выжила, но у нее оказались парализованы руки и ноги. Она страдала от постоянных болей.

25-летняя испанка Ноэлия Кастильо Рамос добилась права на эвтаназию. Она два года боролась за него с собственной семьей После изнасилования Ноэлия пыталась покончить с собой. Она выжила, но была парализована

