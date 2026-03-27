В Екатеринбурге появится улица Николая Коляды. По соседству с улицей Балабанова

Комиссия по топонимике мэрии Екатеринбурга решила присвоить одной из городских улиц имя уральского драматурга Николая Коляды, сообщает Е1.ru.

Улица Коляды будет находиться в микрорайоне «Академический — 2» Чкаловского района — рядом с ней есть улицы, названные именами кинорежиссеров Алексея Балабанова и Ярополка Лапшина.

Драматург, режиссер, актер, создатель и художественный руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда умер 2 марта 2026 года в возрасте 68 лет. Коляда — автор более 120 пьес и более 60 спектаклей, заслуженный деятель искусств, лауреат Международной премии имени Станиславского и литературных премий, а также номинант фестиваля «Золотая маска».

Читайте также

Умер Николай Коляда — драматург, режиссер, лидер «Коляда-театра» и уральской школы драматургии Его достижений хватило бы на две-три биографии: написал больше сотни пьес, воспитал множество звездных авторов и создал самый знаменитый частный театр в стране

Читайте также

Умер Николай Коляда — драматург, режиссер, лидер «Коляда-театра» и уральской школы драматургии Его достижений хватило бы на две-три биографии: написал больше сотни пьес, воспитал множество звездных авторов и создал самый знаменитый частный театр в стране