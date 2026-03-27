Sony повысит цены на PlayStation 5 на 100-150 долларов

Компания Sony объявила, что со 2 апреля повысит цены на игровые приставки PlayStation 5 из-за «напряженной ситуации в мировой экономике».

В США цена на PS5 с дисководом вырастет с 550 до 650 долларов. Цена на PS5 Digital Edition также вырастет на 100 долларов, до 600 долларов.

PS5 Pro, самая мощная версия консоли Sony, подорожает на 150 долларов, до 850 долларов.

Также вырастет цена на PlayStation Portal Remote Player (устройство для стриминга игр с PS5) — с 200 до 250 долларов.

«Мы понимаем, что изменения цен влияют на наше сообщество, и после тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы мы могли продолжать предоставлять инновационные и высококачественные игровые возможности игрокам по всему миру», — заявила Sony в публикации в блоге 27 марта.

PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года, PlayStation 5 Pro — в ноябре 2024-го. По состоянию на конец 2025 года компания Sony продала 92,2 миллиона приставок PS5. Количество ежемесячных активных пользователей PlayStation Network к концу сентября 2025-го достигло 132 миллионов человек.

Sony PlayStation 5 уже вышла в России — и мы на ней поиграли 😎 Рассказываем, что круто, а что бесит Сравниваем с Xbox Series X, конечно. И объявляем победителя!

