Проиранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР. Они опубликовали фотографии, где он курит сигары и корчит гримасы в зеркале
Источник: Reuters
Хакерская группировка Handala, связанная с Ираном, заявила, что получила доступ к личной электронной почте директора ФБР Каша Пателя, пишет Reuters.
На своем сайте хакеры опубликовали серию личных фотографий Пателя: на них он курит сигары, едет за рулем раритетного автомобиля и стоит перед зеркалом с большой бутылкой рома, корча гримасы.
В Минюсте США подтвердили, что электронная почта Пателя была взломана и что «опубликованные материалы выглядят подлинными».
Группа Handala называет себя «пропалестинской группой мстителей». Западные исследователи, пишет Reuters, считают, что под этой вывеской действуют иранские правительственные подразделения киберразведки.