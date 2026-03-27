Проиранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР. Они опубликовали фотографии, где он курит сигары и корчит гримасы в зеркале

Хакерская группировка Handala, связанная с Ираном, заявила, что получила доступ к личной электронной почте директора ФБР Каша Пателя, пишет Reuters.

На своем сайте хакеры опубликовали серию личных фотографий Пателя: на них он курит сигары, едет за рулем раритетного автомобиля и стоит перед зеркалом с большой бутылкой рома, корча гримасы.

В Минюсте США подтвердили, что электронная почта Пателя была взломана и что «опубликованные материалы выглядят подлинными».

Группа Handala называет себя «пропалестинской группой мстителей». Западные исследователи, пишет Reuters, считают, что под этой вывеской действуют иранские правительственные подразделения киберразведки.