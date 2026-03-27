Euractiv: Германия предложила не пускать в ЕС россиян без биометрических загранпаспортов

Германия возглавила группу стран Евросоюза, которые выступают за то, чтобы не признавать небиометрические загранпаспорта («старого образца») россиян, сообщает Euractiv, ссылаясь на слова трех дипломатов.

Это предложение, поддержанное Чехией, Финляндией, Польшей и Румынией, будет обсуждаться на техническом уровне среди представителей стран ЕС.

Авторы инициативы объясняют такой шаг тем, что необходимо усилить безопасность границ и устранить лазейки в законодательстве.

Разные страны ЕС в прошлые годы запретили въезд россиян без биометрических паспортов, которые содержат чип с биометрической информацией. Такие запреты, в частности, действуют в Германии, Франции, Чехии.

«Остановить этот поезд мы не можем» Евросоюз становится все более сложным местом для людей с паспортом РФ. Пора уезжать? Интервью Анастасии Бураковой — ее проект «Ковчег» помогает российским эмигрантам

