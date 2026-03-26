В Челябинске школьник выстрелил в учительницу из арбалета

В одной из школ Ленинского района Челябинска девятиклассник напал на учителя, выстрелив из арбалета, пишут местное издание «74.ру», а также телеграм-каналы «База», Shot и Mash.

По данным телеграм-каналов, подросток выстрелил в учительницу и распылил перцовый баллончик. Мама одного из школьников рассказала «74.ру», что стрелявший попал в ученицу, а потом выпрыгнул из окна.

Shot и Mash пишут, что в итоге ранена одноклассница стрелявшего, а он сам получил перелом ног.

В правительстве Челябинской области, как пишет «74.ру», подтвердили нападение. «По предварительной информации, ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы», — говорится в заявлении.