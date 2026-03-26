Израиль объявил, что убит командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции. Его называют ответственным за перекрытие Ормузского пролива

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангриси убит в результате израильского удара, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Кац назвал командующего КСИР «непосредственно ответственным за террористическую операцию» по минированию и блокированию Ормузского пролива для морского движения.

По данным израильских военных, удар по Тангриси нанесли во время совещания высокопоставленных командиров КСИР в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Глава Минобороны назвал эту операцию «посланием» КСИР. «Армия обороны Израиля будет выслеживать вас и уничтожать одного за другим», — заявил Кац.

После того, как 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном, Тегеран заблокировал Ормузский пролив, начав атаковать проходящие через него суда. С начала конфликта были атакованы по меньшей мере 22 судна. Около 3200 судов застряли в Персидском заливе, не рискуя пересечь Ормузский пролив. Президент США выдвигал ультиматум Ирану с требованием разблокировать Ормузский пролив. 25 марта Тегеран заявил, что открыл пролив для «невраждебных» судов.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с открытым океаном. Это важнейший отрезок пути для поставок сырья с Ближнего Востока: через него перевозят почти 35% мирового объема сырой нефти и почти 20% — сжиженного природного газа.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

