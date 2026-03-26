Блогерку Веронику Герасимовскую (ведет канал nickigeser про ислам) арестовали на 10 суток за «пропаганду превосходства одной религиозной группы над другими»

Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста блогерке Веронике Герасимовской по протоколу о возбуждении ненависти или вражды по признакам религии (статья 20.3.1 КоАП).

В постановлении на сайте суда говорится, что Герасимовская ведет телеграм-канал под ником nickigeser, в котором распространяются «высказывания с негативной оценкой людей по признакам отношения к религии», а также «пропагандируется исключительность и превосходство одной религиозной группы над другими».

Как посчитали в суде, таким образом блогерка нарушила федеральный закон о противодействию экстремизму и статью 29 Конституции РФ, которая запрещает пропаганду религиозного и прочего превосходства.

Герасимовская признала свою вину, но отметила, что допустила нарушение по невнимательности. По ее словам, в своем телеграм-канале она поддерживает «атмосферу терпимости и принятия всех религий».

Вероника Герасимовская — уроженка Кирова. Она вела популярный тикток nickigeser (на него подписаны 2,6 миллиона пользователей), а после приняла ислам и начала работать в сфере недвижимости. В своем тиктоке, инстаграме (525 тысяч подписчиков) и телеграме (5,5 тысячи подписчиков) она рассказывает о сложностях жизни мусульманки в России, занимается продажей мусульманской одежды и сбором средств для жителей сектора Газа.