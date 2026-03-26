Англоязычная «Википедия» запретила писать статьи с помощью искусственного интеллекта

Англоязычная «Википедия» ввела полный запрет на написание статей с использованием нейросетей, пишет The Verge.

Теперь редакторы смогут использовать искусственный интеллект только для базовой корректуры имеющихся текстов, если в ее процессе не добавляется нового контента. Помимо этого, разрешен перевод статей с одних языков на другие с помощью языковых моделей — но все такие переводы должны быть проверены автором.

Решение было принято на основе того, что тексты, сгенерированные ИИ, нарушают сразу несколько базовых правил платформы.

Илон Маск в октябре 2025 года запустил проект Grokipedia, все статьи в котором создаются и редактируются с помощью ИИ-модели Grok. По состоянию на начало 2026 года там было шесть миллионов статей (в англоязычной «Википедии» их 7,1 миллиона). Статьи Grokipedia, написанные искусственным интеллектом, регулярно критикуют за правый уклон и конспирологические идеи.

«Википедии» — 25 лет

