Умер глава московского отделения еврейской организации ОРТ Михаил Либкин

Глава московского отделения Михаил Либкин умер в возрасте 42 лет. О смерти Либкина, в числе прочих, написал в фейсбуке председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Михаил Либкин родился в Москве в 1983 году. В середине 1990-х он сам был учеником одной из первых в современной России школ ОРТ и далее продолжал работать в этой системе.

Страница Михаила Либкина в Facebook

«Я работал на должностях руководителя отдела информационных технологий и директора по развитию — мне сказали: у тебя есть два варианта. Один — занять позицию руководителя ОРТа в России. Другой — тоже занять эту позицию», — рассказывал Либкин в интервью «Еврейскому журналу» в 2020 году.

Кроме того. Либкин был сопредседателем ежегодной еврейской образовательно-культурно-развлекательной конференции «Лимуд Москва», проводящейся с 2006 года. Он также входил в оргкомитет Московского еврейского кинофестиваля.

Издание «Лехаим» называет Либкина одним из ключевых деятелей еврейской общинной жизни.