В Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к ютьюбу в обход блокировок

Суд в Петербурге назначил штраф в размере 250 тысяч рублей провайдеру «Тинко» по административной протоколу о нарушении требований к пропуску трафика (часть 1 статьи 13.42.1 КоАП), сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Согласно протоколу, в декабре 2025 года провайдер «не обеспечил пропуск трафика» через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), в результате чего в его сети оказался полностью доступен YouTube, а эти сессии на ТСПУ отсутствовали.

Штраф «Тинко» назначили «ниже низшего предела», поскольку предусмотренное статьей наказание (от 500 тысяч рублей) «не соответствует характеру совершенного правонарушения», говорится в сообщении пресс-службы судов.

