В аннексированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие и раненые

В Севастополе в ночь на 24 марта произошел взрыв в жилом доме на улице Корчагина, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, из-за взрыва частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже и внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. В соседнем доме от взрывной волны произошло возгорание в двух подъездах.

Жителей эвакуировали из двух домов. Развожаев сообщил, что в результате взрыва погибли два человека, еще восемь пострадали.

Причины взрыва он не назвал. В течение ночи он сообщал о воздушной тревоге и атаке ВСУ на город, но эти сообщения появились позже информации о взрыве в доме.