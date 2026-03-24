В аннексированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие и раненые

Источник: Михаил Развожаев

В Севастополе в ночь на 24 марта произошел взрыв в жилом доме на улице Корчагина, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. 

По словам Развожаева, из-за взрыва частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже и внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. В соседнем доме от взрывной волны произошло возгорание в двух подъездах. 

Жителей эвакуировали из двух домов. Развожаев сообщил, что в результате взрыва погибли два человека, еще восемь пострадали. 

Причины взрыва он не назвал. В течение ночи он сообщал о воздушной тревоге и атаке ВСУ на город, но эти сообщения появились позже информации о взрыве в доме.