Россия вечером 24 марта предприняла одну из самых массированных атак, запустив сотни беспилотников по западным областям Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

Во Львовской области в результате атаки пострадали не менее 19 человек, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По данным мэра Львова Андрея Садового, число пострадавших больше — 22. В результате одного из попаданий был поврежден жилой дом в жилом массиве Сыхов.

Кроме того, повреждения получил памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Он относится к ансамблю исторического центра Львова, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани «немедленно и самым решительным образом отреагировать на это преступление».

Также атакована Ивано-Франковская область. В центре города Ивано-Франковск двое человек погибли, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. Мэр Руслан Марцинкив уточнил, что жертвами атаки стали нацгвардеец и его новорожденная дочь. Еще четыре человека пострадали, в их числе — шестилетняя девочка. Повреждено около 10 жилых домов.

Кроме того, под атакой оказалась Винницкая область — там есть один погибший и 13 пострадавших, сообщили в областной администрации.

Эта атака стала одной из самых массированных за все время — в ходе нее было выпущено 556 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Зафиксировано 15 случаев попадания, 541 беспилотник был уничтожен.