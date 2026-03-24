Пермский депутат (и один из самых богатых людей города) Владимир Плотников предложил отправлять на войну полицейских, которые уволились из-за низких зарплат

Депутат городской думы Перми, почетный гражданин города Владимир Плотников предложил в случае мобилизации первыми отправлять на войну полицейских, которые уволились из органов МВД из-за низких зарплат. Об этом он сказал на пленарном заседании городской думы, его слова приводит Ura.ru.

«Кто увольняется из МВД, ну, они подготовленные. Зарплаты у них маленькие. Значит, мне кажется, надо их первыми [включать] в списки на при мобилизации. Там хорошо платят», — сказал депутат.

Такое заявление он сделал после доклада главы пермского МВД Вадима Стрижкова. Тот рассказал, что в 2025 году на работу в городскую полицию пришли 178 человек, а уволились — 412 человек.

По мнению Плотникова, полицейские не имеют права увольняться «в это сложное время», потому что давали присягу.

«Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — цитирует его издание.

СМИ называют Владимира Плотникова одним из богатейших людей Перми. В 2021 году он задекларировал доход в 221 миллион рублей и стал самым богатым депутатом Пермской городской думы. В 2023 году информацию о доходах депутатов гордумы стали публиковать без имен и фамилий.