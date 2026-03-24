«Мы прощаемся с Sora». Разработчик нейросети, которая создавала короткие видео по текстовому запросу, объявил, что проект закрывается

Разработчики нейросети Sora, которая генерировала короткие видео на основе текстовых описаний, попрощались с ней.

«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто творил с помощью Sora, делился этим и формировал вокруг нее сообщество — спасибо. То, что вы сделали с Sora, было важно, и мы понимаем, что эта новость может разочаровать», — говорится в заявлении команды в официальном аккаунте в соцсети X.

Авторы аккаунта пообещали, что скоро поделятся дополнительной информацией — «в том числе о сроках работы приложения и API, а также о том, как сохранить ваши материалы». С чем связано закрытие проекта — не поясняется.

О том, что компания OpenAI планирует прекратить работу приложения Sora, также написала The Wall Street Journal. По данным газеты, гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам об изменениях 24 марта. Некоторые сотрудники, как пишет WSJ, были удивлены тем, сколько вычислительных ресурсов компания вложила в этот проект — особенно с учетом отсутствия явных признаков спроса на продукт.

Закрытие Sora — одна из ряда мер, которые OpenAI предпринимает, чтобы переориентироваться на бизнес-решения и инструменты для программирования в преддверии возможного IPO, пишет The Wall Street Journal.

Sora — это ИИ-модель, которая могла по текстовому запросу создавать короткие ролики. Компания OpenAi представила ее в феврале 2024 года, а новую модель Sora 2 выпустила осенью 2025-го.

OpenAI представила новую нейросеть Sora. Она генерирует видео по текстовому запросу

