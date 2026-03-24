Корреспондент издания «Можем объяснить» протестировал работу мобильного интернета в центре Москвы — от Тверской улицы до Арбата.

Проблемы с мобильной связью и интернетом в Москве начались с 6 марта. Власти объясняли отключения «обеспечением безопасности». Источники СМИ сообщали, что это тестирование «белых списков», которые в итоге заработали 13 марта. Сегодня операторы связи стали уведомлять абонентов о восстановлении мобильного интернета в Москве.

Согласно замерам «Можем объяснить», в большинстве районов в центре Москвы возле госучреждений телефон показывал уверенный сигнал LTE, однако интернета не было, либо он был очень медленный.

Мобильный интернет полностью отсутствовал около здания Госдумы на Охотном ряду, возле Генпрокуратуры и Совета Федерации на Большой Дмитровке, у зданий Минобороны РФ на Знаменке и Роскомнадзора на Китайгородском проезде, а также в окрестностях Кремля и Красной площади.

«В целом весь „правительственный пояс“ центра оказывается зоной почти полного отключения», — резюмировал корреспондент издания.

В то же время мобильный интернет стабильно работает около здания ФСБ на Лубянской площади, у Центрального банка на Неглинной улице и возле администрации президента РФ на Старой площади.

Интернет начинает стабильно работать по мере удаления от центра Москвы, добавляет издание.

Издание «Агентство» обратило внимание, что на фоне масштабных отключений интернета в центре Москвы Владимир Путин перестал посещать Кремль. Эксперт по кибербезопасности RKS Global Саркис Дарбинян заявил «Можем объяснить», что отключения интернета в центре Москвы связаны прежде всего с «параноидальным отношением к безопасности Путина и его окружения», которое опасается атак дронов.

«Нас всех накрыло одеялом усталости». Мы спросили, как вы чувствуете себя без интернета

