В первые два месяца 2026 года в России продажи шаурмы в натуральном выражении (в штуках) упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование IТ-компании «Эвотор».

Причина того, что россияне стали покупать меньше шаурмы — рост цен. По данным исследования, средняя цена одной шаурмы увеличилась на 13% и сейчас составляет 289 рублей.

В Москве продажи шаурмы упали на 13% (цена выросла на 12%), в Санкт-Петербурге — на 8% (цена выросла на 14%).

Наибольшее увеличение продаж среди российских регионов показала Якутия — там, несмотря на рост средней стоимости шаурмы на 4%, продажи в натуральном выражении подскочили на 45%.

В 2025 году продажи шаурмы в штуках в России увеличились на 3%, средние цены — на 13%.