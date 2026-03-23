«Росинкас» (Российское объединение инкассации, подразделение ЦБ РФ) создаст в России сеть «белых» банкоматов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости президент объединения Сергей Верейкин.

Банки смогут подключаться к таким банкоматам за небольшую плату, а для клиентов снятие и внесение наличных будет без комиссии. По словам Верейкина, такая сеть «позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности».

Пилотный проект сети «белых» банкоматов начался в Тамбовской области.

«Банкоматы будут принадлежать „Росинкас“, на них не будет банковского бренда, поэтому такое название — „белые“, оно принято и в международной практике. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов», — рассказал Верейкин.

По состоянию на 1 января 2026 года в России насчитывалось 138 тысяч банкоматов. Это минимум с 2010 года — тогда в стране насчитывалось 139 тысяч устройств. Количество банкоматов в РФ начало снижаться с 2014 года (тогда их насчитывалось 222,8 тысячи).