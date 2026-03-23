В Москве из-за отключения мобильного интернета число подключений к публичным сетям WiFi выросло в четыре раза

За первые две недели марта, когда в Москве стали отключать мобильный интернет, число подключений к публичным сетям WiFi в центре города увеличилось в четыре раза, до 23 миллионов уникальных сессий, а трафик вырос в 3,5 раза, до 54,7 тысячи Гб, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда ограничения не действовали.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные оператора публичного WiFi Hot-WiFi, который предоставляют услуги публичного WiFi 4000 компаний — кафе, гостиницам, торговым центрам.

По расчетам аналитиков Hot-WiFi, заведения с публичным WiFi в Москве могли получить около 3,4 миллиона дополнительных клиентов, а дополнительная выручка бизнеса за две недели могла составить около 6 миллиардов рублей.

Аналитики Hot-WiFi отметили, что в условиях нестабильного мобильного интернета публичные WiFi-сети фактически выполняли роль инфраструктуры поддержки городской деловой активности, а возможность подключиться к WiFi была важным фактором выбора торговой точки или кафе.

При этом некоторые торговые точки и заведения общественного питания, не подключенные к интернету по кабелю, из-за отключения мобильного интернета сами столкнулись со сложностями с безналичной оплатой, доступом к программам лояльности и корпоративному ПО. О таких проблемах в некоторых своих кофейнях, в частности, «Ведомостям» сообщили представители сети «Шоколадница». Заметного роста числа посетителей в кафе, где работал бесплатный WiFi, в «Шоколаднице» не заметили.

В Москве в начале марта в центре и других районах города перестал работать мобильный интернет, а в некоторых случаях и сотовая связь. 13 марта СМИ сообщили, что в Москве заработали «белые списки» сайтов, доступ к которым должен осуществляться и при ограничении мобильного интернета. При этом многие пользователи в Москве жаловались на то, что им недоступны и сайты, которые включены в «белые списки».

Что жители России думаю от отключении интернета

«Нас всех накрыло одеялом усталости». Мы спросили, как вы чувствуете себя без интернета Нам пришло очень (очень!) много ответов — хватит на целую книгу. Публикуем избранные

