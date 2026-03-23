В Колумбии разбился военный самолет. 48 человек выжили

В Колумбии потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, перевозивший военнослужащих Национальной армии. Об этом сообщил командующий ВВС Колумбии Карлос Фернандо Сильва Руэда.

На борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Как минимум 48 из них выжили. Судьба остальных пока неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Крушение произошло в муниципалитете Пуэрто-Легисамо региона Путумайо на юге Колумбии. Самолет упал вскоре после взлета, в двух километрах от аэропорта. Причина аварии пока неизвестна.

В Пуэрто-Легисамо расположена база военно-морского флота Колумбии, благодаря чему воинские подразделения смогли оперативно прибыть на место происшествия и оказать помощь пострадавшим, сообщает Radio Caracol.

El Heraldo отмечает, что разбившийся самолет был подарен Колумбии правительством США и прибыл в страну в 2020 году.