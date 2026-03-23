В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет столкнулся с автомобилем. Погибли двое пилотов

Обновление: В результате столкновения самолета с автомобилем в аэропорту Ла-Гуардия погибли оба пилота лайнера, сообщает Reuters.

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия на взлетно-посадочной полосе самолет Air Canada Express столкнулся с автомобилем аэропортовых служб поздним вечером в воскресенье, 22 марта (утром в понедельник, 23 марта), сообщает CBS News. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Американская The Mirror пишет, что в результате столкновения пострадали 60 человек. По версии издания, самолет столкнулся с пожарным автомобилем, четверо из пострадавших — пожарные.

CNN сообщает, что вечером 22 марта администрация аэропорта Ла-Гуардия предупреждала о неблагоприятных погодных условиях — дожде и тумане, которые могут повлиять на расписание полетов.

Ла-Гуардия — один из самых загруженных аэропортов США по пассажиропотоку.

В 2009 году самолет, вылетевший из аэропорта Ла-Гуардия столкнулся со стаей птиц, оба двигателя вышли из строя. Пилот Чесли Салленбергер сумел посадить самолет на воду. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Этот инцидент известен как «Чудо на Гудзоне».