Умер миллиардер, владелец OnlyFans Леонид Радвинский. Ему было 43 года

Владелец OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский, умер в возрасте 43 лет от рака. Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует Financial Times.

OnlyFans — сервис, где знаменитости, секс-работники и участники фильмов для взрослых публикуют свои видеозаписи и фотографии, а их подписчики платят ежемесячную плату за доступ к контенту. Сервис был создан в 2016 году. В 2018-м его приобрел Леонид Радвинский. Он оставался мажоритарным акционером до своей смерти, хотя и вел переговоры о продаже сервиса.

За 2025 год OnlyFans выплатила дивиденды на сумму более 700 миллионов долларов. Сервис оценивается в несколько миллиардов.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе, но затем его семья переехала в США, где он вырос. Он учился в Северо-Западном университете в Чикаго, который окончил в 2002 году. До того, как купить OnlyFans, он также владел успешным бизнесом по производству веб-камер для взрослых.

В статьях о Радвинском, например в материале «Би-би-си» от августа 2023 года, отмечалось, что о бизнесмене крайне мало информации в публичном доступе. В редких интервью он говорил, что тратит «огромное количество времени, усилий и денег на некоммерческие цели» — на благотворительные и технологические проекты. О себе Радвинский говорил, что является «заядлым читателем, шахматистом и начинающим пилотом вертолета».

В 2023 году издание CoinDesk сообщало, что OnlyFans пожертвовал около полутора миллионов долларов в криптовалюте на поддержку Украины. Представители сервиса говорили, что всего направили на различные гуманитарные инициативы, связанные с Украиной, более пяти миллионов долларов и собираются продолжать эту помощь.