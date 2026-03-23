Путин разрешил выдавать ЧОПам боевое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право частным охранным организациям получать в Росгвардии во временное пользование боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на получение оружия получили частные охранные организации, учрежденные компаниями топливно-энергетического комплекса, стратегическими предприятиями, госкорпорациями, а также организациями, которые занимаются охраной критически важных объектов.

Оружие им будут выдавать «в целях пресечения противоправного функционирования» беспилотников различных типов «в период проведения ».

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, охрану более 80% объектов топливно-энергетического комплекса осуществляют частные охранные организации. По действующему законодательству они могут использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное) и «часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств».

Пискарев считает, что новый закон позволит «существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан».

