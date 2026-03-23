Новым мэром Парижа станет социалист Эммануэль Грегуар. На выборах в Ницце победил кандидат от правых Эрик Сьотти

Новым мэром Парижа по итогам голосования в воскресенье, 22 марта, избран 48-летний Эммануэль Грегуар.

48-летний социалист, который шел на выборы от коалиции левых партий, опередил бывшую министра культуры Рашиду Дати. Грегуар был ближайшим соратником Анн Идальго, которая занимала пост мэра Парижа на протяжении последних двух сроков.

Помимо Парижа, вторые туры местных выборов проходили 22 марта примерно в 1600 муниципалитетах. Во втором по величине городе Франции Марселе мэром переизбрался действующий глава города, социалист Бенуа Пайян. Крупнейшим успехом правых партий стала Ницца, где пост мэра города получил Эрик Сьотти.

Прошедшие выборы — это последняя кампания во Франции в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2027 году и в которых действующий президент Эммануэль Макрон не будет иметь права участвовать. В связи с этим наблюдатели отмечают важность прошедшего голосования, так как сформированный по его итогам политический ландшафт будет оказывать влияние на президентскую гонку.