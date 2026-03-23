Фонд StraightForward объявил опен-колл для авторов, которые живут в России и хотят написать книгу о ней

Фонд поддержки документальной литературы StraightForward объявил опен-колл для желающих написать нонфикшн-книгу о современной России. Он адресован авторам, которые находятся внутри России.

Заявки можно отправить до 6 мая через защищенную форму. Фонд заявил, что гарантирует полную конфиденциальность питчей. Идеи можно подавать анонимно, при необходимости книга может быть написана и издана под псевдонимом.

«Нравится нам это или нет, но время, в которое нам довелось жить, — историческое, и эту историю мы хотели бы задокументировать честно, независимо и с вниманием к личному взгляду человека. Мы понимаем ценность свидетельств наших современников изнутри страны и проводим отбор специально для них», — заявил директор фонда Феликс Сандалов.

Авторы лучших идей, отобранных редакционным советом StraightForward, получат индивидуальные гранты в размере 3000 евро. Работа над книгой также будет поддержана редакционным, фактчекерским и агентским сопровождением за счет фонда.

Финалисты опен-колла будут объявлены в июне. Книги победителей отбора издадут на русском языке за пределами России. Электронные версии будут доступны для бесплатного скачивания, в том числе на территории России.

Предыдущие опен-коллы StraightForward собрали более 400 заявок, некоторые из которых уже воплотились в успешные книги, отметили в фонде. Среди них — «Соучастники» Александры Прокопенко и «Озарения молнии» Михаила Башкирова.

Книги, которые «Медуза» выпустила совместно со StraightForward Foundation

«Храм войны» Ильи Венявкина — книга о людях, чьи идеи и поступки помогли Путину подготовить россиян к большой войне.

«Дом на линии огня» Дмитрия Дурнева — хроника превращения Донбасса из богатого региона Украины в разоренную «новую территорию» России.

«Озарения молнии» — нон-фикшен о походе якутского шамана Александра Габышева на Москву Всеобъемлющее исследование, которому не хватает лишь одной детали

