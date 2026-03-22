В израильских городах Арад и Димона, расположенных на юге страны, более 170 человек пострадали в результате ракетного обстрела со стороны Ирана.

В Араде в результате прямого попадания баллистической ракеты между домами пострадали не менее 115 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек госпитализированы с травмами средней тяжести, 55 человек — с легкими травмами. По данным журналистов, наиболее тяжелые травмы получили люди, не находившиеся в убежищах.

В Димоне (также в результате прямого попадания) пострадали не менее 59 человек. В числе серьезно пострадавших — 12-летний мальчик, получивший осколочные ранения. Мать мальчика рассказала телерадиокомпании «Кан», что ее сын не успел добраться до бомбоубежища.

Медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве сообщил, что оказал помощь 175 пострадавшим в Араде и Димоне. По состоянию на утро 22 марта 36 человек оставались в больнице, пишет The Times of Israel.

По данным иранских государственных агентств, удары были нанесены по израильскому ядерному исследовательскому центру, расположенному примерно в 10 километрах от Димоны и в 30 километрах от Арада — в ответ на атаку на центр обогащения урана в Натанзе накануне.

Накануне США нанесли удар по заводу по обогащению урана в Натанзе. В Иране считают, что удар был нанесен с участием израильских военных, однако Израиль свою причастность к этой атаке отрицает.

Ядерный исследовательский центр имени Шимона Переса, расположенный недалеко от Димоны (это в пустыне Негев на юге Израиля), играет ключевую роль в израильской программе создания ядерного оружия, существование которой Иерусалим не подтверждает и не отрицает.

Израиль бомбит Иран из-за его попыток создать ядерное оружие. Но у самого Израиля оно уже давно есть Это единственная страна, которая не признает существование собственного ядерного арсенала (и не раскрывает условия его применения)