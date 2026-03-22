На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности.

«В настоящее время запущены протоколы восстановления», — говорится в сообщении. Без электричества, как пишет «Би-би-си», остались более 10 миллионов человек в своих домах и на предприятиях.

Оператор энергосистемы UNE сообщил, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, при этом приоритет отдается жизненно важным объектам, включая больницы и системы водоснабжения.

Куба сталкивается с блэкаутом уже во второй раз за неделю — и в третий раз за месяц. Топливная блокада со стороны США ограничивает импорт нефти, необходимой для работы электростанций. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель говорил, что страна более трех месяцев не получала нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.

Трамп называл Кубу «очень ослабленной страной» и заявлял, что для него будет «честью» «захватить Кубу в той или иной форме».

