Reuters: причиной взрыва в Бахрейне, в результате которого пострадали более 30 человек, вероятно, стала американская ракета-перехватчик

Причиной взрыва в Бахрейне 9 марта вероятно стала ракета-перехватчик американской системы Patriot, пришли к выводу аналитики Миддлберийского института международных исследований.

Исследователи, изучившие фото и видео, а также коммерческие спутниковые снимки, установили «с умеренной или высокой степенью уверенности», что ракета была выпущена из американской батареи Patriot, расположенной примерно в семи километрах к юго-западу от района Махазза.

Reuters, ознакомившийся с этим исследованием, показал его выводы двум экспертам по анализу целей и одному исследователю ракет системы Patriot, которые не нашли оснований их оспаривать.

Исследователи не смогли с уверенностью определить причину взрыва ракеты Patriot. Однако они считают, что, исходя из имеющихся данных, похоже, что детонация произошла в воздухе. Исследователи предположили, что ракета была направлена на низколетящий дрон, и перехват мог привести к ее взрыву или к совместной детонации ракеты и дрона в воздухе. Если это действительно произошло, такая попытка перехвата была безответственной, так как поставила под угрозу жизни людей и дома в жилом районе, отмечают исследователи.

Власти Бахрейна, отвечая на вопросы Reuters, впервые признали, что к взрыву над районом Махазза на острове Ситра недалеко от столицы Манамы была причастна ракета Patriot. В своем заявлении представитель правительства Бахрейна сообщил, что ракета успешно перехватила иранский беспилотник в воздухе, и тем самым спасла жизни.

По его словам, травмы людей и разрушения не были результатом прямого удара о землю ни перехватчика Patriot, ни иранского беспилотника. В правительстве отказались сообщить, была ли ракета запущена Бахрейном или самими США.

В результате взрыва 9 марта пострадали более 30 мирных жителей, включая детей, и были разрушены жилые дома. В день атаки Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что по жилому району ударил иранский дрон. Ни Бахрейн, ни США не представили доказательств того, что в инциденте в Махаззе был задействован иранский дрон.