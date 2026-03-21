У Московской хоральной синагоги произошла массовая драка, участники кричали: «Один русский на весь Китай-город». МВД начало проверку

Возле Московской хоральной синагоги вечером 20 марта произошла массовая драка. На выходивших из синагоги напали несколько человек, сообщили очевидцы «Осторожно, новости».

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, слышны выкрики: «Что происходит с русским миром?» и «Один русский на весь Китай-город». Очевидец сообщил, что один из нападавших угрожал «посадить на нож» вышедшего из синагоги. После драки нападавшие «ушли в сторону метро», рассказал он.

«Потом пообщался с теми, на кого напали. Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране», — рассказал очевидец.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве 21 марта заявила, что полиция получила сообщение о драке у синагоги Большом Спасоглинищевском переулке, но к тому моменту, как наряд прибыл к синагоге, «участники инцидента покинули место происшествия».

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию участников противоправного деяния. Их действиям будет дана оценка в соответствии с законом», — заявили в пресс-службе московской полиции.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член президиума Совета по межнациональным отношениям Александр Брод заявил ТАСС, что обратится к руководству ГУ МВД по Москве с призывом провести оперативное расследование произошедшего. «Вооруженные национальные конфликты за рубежом не должны негативно отражаться на народах России, не должны провоцировать рознь», — заявил он, добавив, что «далеко не все иудеи России и Израиля одобряют действия США и Израиля на Ближнем Востоке».