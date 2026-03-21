РБК: заместитель гендиректора общества «Знание» Антон Сериков арестован по делу об особо крупной растрате

Сотрудники ФСБ задержали заместителя гендиректора общества «Знание» Антона Серикова, он находится в СИЗО «Лефортово», пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, заместителя гендиректора «Знания» задержали еще 18 марта, 20 марта Лефортовский районный суд санкционировал его арест. По статье о растрате ему грозит до десяти лет лишения свободы.

19 марта Антон Сериков планировал принять участие в прошедшем в Сочи образовательном фестивале «ОбрФест», но так и не появился на мероприятии. Его телефон недоступен уже несколько дней. Получить комментарии в обществе «Знание» и центре «Машук», который возглавляет Сериков, РБК на момент публикации статьи не удалось.

Подробности дела Серикова пока неизвестны.

Антон Сериков работал в администрации президента, затем занял должность заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей». В 2022 году был назначен руководителем образовательного центра «Машук», а затем стал заместителем генерального директора общества «Знание» по образовательной деятельности.

Центр знаний «Машук» позиционируется как «всероссийская площадка по подготовке просветительских и управленческих кадров в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы».

