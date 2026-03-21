Центральный банк Ирана запустил в обращение банкноту в 10 миллионов риалов — самого крупного номинала в истории страны, пишет Financial Times.

10 миллионов риалов — чуть более 7 долларов США или чуть более 600 рублей.

Новая купюра, заявил Центробанк, нужна для того, чтобы «обеспечить доступ общественности к наличным деньгам», подчеркнув, что в стране по-прежнему стабильно работают электронные платежные системы и интернет-банкинг.

Financial Times отмечает, что новая банкнота поступила в обращение на фоне ажиотажного спроса на наличные в Иране. Жители Ирана опасаются, что электронные платежные системы перестанут работать, и стоят в многочасовых очередях в банках, чтобы снять деньги со счетов. При этом банки вводят лимиты на выдачу наличных, хотя ЦБ уверяет, что предоставляет кредитным организациям достаточное количество купюр.

По официальным данным, пишет FT, инфляция в Иране в феврале, то есть еще до начала войны, составляла 47,5% в годовом выражении.

До выпуска банкноты номиналом 10 миллионов риалов, самой крупной в Иране была купюра в 5 миллионов риалов. Ее Центробанк ввел в обращение в начале февраля.

