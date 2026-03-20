В Иране убили спикера Корпуса стражей исламской революции

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини погиб в результате авианалета, сообщает агентство Tasnim.

Представители КСИР осудили нападение на своего спикера, назвав его «трусливым актом государственного террора» и пообещали отомстить.

Армия обороны Израиля подтвердила, что стоит за ликвидацией Наини, назвав погибшего «главным пропагандистом КСИР».

Али Мохаммад Наини занимал пост пресс-секретаря КСИР с 2024 года.

За время войны против Ирана вооруженные силы США и Израиля убили несколько высокопоставленных руководителей исламской республики, в том числе верховного лидера Али Хаменеи и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Читайте также

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой

Читайте также

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой