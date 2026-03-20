Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко) умер в возрасте 97 лет. О его смерти сообщил митрополит Епифаний.

В советское время Филарет служил в Русской православной церкви и был митрополитом Киевским. После распада СССР Филарет стал одной из ключевых фигур в становлении автокефальной церкви — он инициировал выход Православной церкви Украины из-под юрисдикции Москвы. РПЦ лишила Филарета сана.

С 1995 Филарет года возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины. После создания в 2018 году автокефальной Православной церкви Украины Филарет вступил в конфликт с ее новым предстоятелем митрополитом Епифанием и пытался восстановить отдельный Киевский патриархат. Официально Православная церковь Украины признает своим главой митрополита Епифания. Филарет получил титул Почетного патриарха Православной церкви Украины. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Украины.