Умер Чак Норрис

Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщает Variety.

Ранее стало известно, что Чака Норриса госпитализировали на Гавайях 19 марта. Семья Чака Норриса опубликовала заявление 20 марта, в котором сообщила, что актер умер утром того же дня.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства его смерти в тайне, просим принять к сведению, что он ушел из жизни в окружении близких и в мире», — говорится в заявлении его семьи.

Чак Норрис — мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Известен по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» («Walker, Texas Ranger»), который выходил с 1993-го по 2001 год.

Образ невозмутимых, честных и жестких героев Чака Норриса стал интернет-мемом. Чак Норрис воплощал американский консервативный идеал маскулинности, а мемы про него — это показатель иронического переосмысления этого идеала.