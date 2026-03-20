Минпросвещения попросило включить образовательные сайты в «белые списки»

Минпросвещения предлагает включить в «белые списки» образовательные сайты и цифровые сервисы, пишет «Коммерсант».

«В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам», — написал глава ведомства Сергей Кравцов в мессенджере Max.

В перечень ресурсов, остающихся доступными при отключениях интернета, Минпросвещения предлагает включить официальный сайт министерства, цифровых помощников ученика, педагога и родителя, портал «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также ресурсы «Земский учитель», «Усыновление в Российской Федерации», «Растимдетей.рф» и портал «Десятилетие детства».

«Белые списки» появились в России осенью 2025 года. Предполагается, что сайты из «белого списка» доступны даже во время отключений интернета (власти объясняют их соображениями безопасности на фоне атак беспилотников). Минцифры регулярно отчитывается о расширении «белых списков».

«Мы просто физически не успеваем вести свои обычные уроки» Как изменилось школьное образование в России за годы войны? Пересказываем новое независимое исследование