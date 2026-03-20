Карты Visa трех белорусских банков перестали работать в Евросоюзе

Выпущенные белорусскими Альфа-банком, Белгазпромбанком и Белагропромбанком карты Visa перестал работать в странах Евросоюза. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на заявление банков.

«Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши корпокарты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано: это связано с санкциями», — заявили в Альфа-банке.

В банке отметили, что с карт Visa теперь не получится снять наличные в банкоматах, а транзакции не пройдут в магазинах, онлайн-магазинах и онлайн-сервисах.

На территории Беларуси и в других странах за исключением Евросоюза карточки продолжат работать. В банках посоветовали использовать карты Mastercard, которые продолжают работать в Европе.

«Новая газета» отмечает, что карты белорусских банков стали популярны среди россиян, которые открывали счета в Беларуси после ухода Visa и Mastercard из РФ из-за российско-украинской войны. РБК писал, что в Беларуси нерезидентам готовы открывать карты только несколько крупных банков, в том числе Альфа-банк.