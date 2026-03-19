В Липецкой области убили сотрудника военной полиции. Есть версия, что в него стрелял отец военного, сбежавшего из части

Житель Липецкой области открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции, в результате чего один из полицейских умер, сообщает местное управление Следственного комитета 19 марта.

Подозреваемый задержан. Против него возбудили дело по статье о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как утверждает телеграм-канал «Шторм Липецк», стрельбу открыл отец военнослужащего, самовольно оставившего часть.