Перейти к материалам

В Липецкой области убили сотрудника военной полиции. Есть версия, что в него стрелял отец военного, сбежавшего из части

Источник: Следственный комитет по Липецкой области

Житель Липецкой области открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции, в результате чего один из полицейских умер, сообщает местное управление Следственного комитета 19 марта.

Подозреваемый задержан. Против него возбудили дело по статье о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как утверждает телеграм-канал «Шторм Липецк», стрельбу открыл отец военнослужащего, самовольно оставившего часть.