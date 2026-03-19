«Студенческим семьям» в России будут платить по 200 тысяч рублей за рождение ребенка

В России «студенческие семьи» будут получать дополнительную единовременную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Выплата составит 200 тысяч рублей. Голикова не пояснила, будет ли она полагаться за рождение только первого ребенка или каждого последующего тоже.

Вице-премьер также не уточнила, когда именно начнутся такие выплаты, заявив лишь, что это произойдет «с 2026 года».

Понятие «студенческая семья» в России законодательно было закреплено летом 2025 года. Это женатая пара, воспитывающая общего ребенка, где оба родителя моложе 35 лет и получают высшее или среднеспециальное образование.

С сентября 2025 года в России повысили пособия по беременности и родам обучающимся женщинам. Эти выплаты приравняли к региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения.