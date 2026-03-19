Минздрав РФ рекомендовал отправлять женщин, не планирующих детей, к психологу. Это «формирование позитивного отношения к материнству»

В обновленных рекомендациях Минздрава по диспансеризации репродуктивного здоровья содержится пункт о том, что если пациентка не хочет иметь детей, то ей следует предложить консультацию психолога. Новые рекомендации были утверждены 27 февраля, СМИ на них обратили внимание накануне.

Внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина в беседе с «Коммерсантом» заявила, что новая рекомендация направлена на профилактику абортов и повышение рождаемости. По ее словам, психологическая помощь женщине, которая при наступлении беременности может оказаться в ситуации репродуктивного выбора, будет способствовать «формированию у нее позитивного отношения к материнству».

При этом Долгушина подчеркнула, что эти рекомендации Минздрава не являются обязательными.

Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что врачи должны придерживаться «принципа нейтральности», а репродуктивный выбор всегда должен оставаться личным решением женщины.

