CNN: Иран впервые с начала войны подбил американский истребитель F-35

Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на одной из авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, предположительно, самолет, совершавший боевой вылет, был подбит над Ираном. F-35 удалось успешно приземлиться, сейчас ведется расследование инцидента.

Как отмечает CNN, это первый случай с начала войны, когда Ирану удалось подбить американский самолет.

F-35 — истребитель пятого (последнего) поколения, стоимость одного такого самолета составляет около 100 миллионов долларов. В войне с Ираном F-35 используют как США, так и Израиль.