«Яндекс» продаст «Авто.ру» структуре Т-банка за 35 миллиардов рублей

«Т-Технологии» (головная структура Т-банка) объявили о покупке у «Яндекса» 100% группы компаний «Авто.ру» — одного из крупнейших сервисов по продаже автомобилей в Рунете.

Сумма сделки составит 35 миллиардов рублей. Она будет проведена во втором квартале 2026 года после всех корпоративных и регуляторных согласований. Для покупки «Т-Технологии» задействуют заемные средства.

В «Яндексе» заявили, что «Авто.ру» сохранит собственный бренд и команду и продолжит развиваться как отдельный сервис.

Как писал РБК, покупкой «Авто.ру» интересовались «Сбер» и «Авито», но «Т-Технологии» считались основным претендентом на актив. Т-банку эта платформа нужна прежде всего для развития автокредитования, которое у него успешно развивается на стагнирующем рынке, отмечает The Bell.

Сайт автообъявлений «Авто.ру» создал в 1996 году предприниматель и программист Михаил Рогальский. В 2014 году он продал сервис «Яндексу» за 175 миллионов долларов. Ежемесячная аудитория классифайда составляет почти 38 миллионов пользователей.