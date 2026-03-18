В СИЗО умер политзаключенный Владимир Осипов, осужденный по делу о «фейках» про армию
В одном из СИЗО Республики Коми умер 56-летний Владимир Осипов, осужденный по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщил правозащитный проект «Тюремный адвокат».
Причиной смерти назван инфаркт миокарда. Правозащитники пишут, что Осипов находился в следственном изоляторе Ухты. По данным «ОВД-Инфо», в Ухте нет СИЗО, но в колонии № 24 есть помещение, функционирующее в таком режиме. В начале марта сообщалось, что Осипов находится в другом изоляторе в Коми — в Сосногорске.
Ранее Осипова содержали в одном из подмосковных СИЗО. Как пишет «Тюремный адвокат», во время первого заседания суда апелляционной инстанции он неоднократно жаловался на состояние здоровья.
Владимир Осипов — житель подмосковного Дзержинского. Его задержали в ноябре 2024 года. Поводом для дела стали посты в «Одноклассниках», в которых, как утверждало следствие, Осипов «обвинял Путина в организации теракта на Крымском мосту» и заявлял, что «ВС РФ убивали детей на Донбассе». Жена и дочь Осипова рассказывали, что при обыске его избили силовики. В ноябре 2025 года Люберецкий городской суд приговорил Осипова к шести с половиной годам колонии общего режима.
В ходе судебного процесса Осипов неоднократно просил вызвать ему скорую помощь из-за высокого давления и головных болей. Врачи приезжали, но не находили оснований для госпитализиации. На одном из заседаний судья Елена Терехова удалила Осипова из зала до конца прений из-за постоянных просьб вызвать скорую.
Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Осипова политическим заключенным.