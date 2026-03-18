В СИЗО умер политзаключенный Владимир Осипов, осужденный по делу о «фейках» про армию

В одном из СИЗО Республики Коми умер 56-летний Владимир Осипов, осужденный по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщил правозащитный проект «Тюремный адвокат».

Причиной смерти назван инфаркт миокарда. Правозащитники пишут, что Осипов находился в следственном изоляторе Ухты. По данным «ОВД-Инфо», в Ухте нет СИЗО, но в колонии № 24 есть помещение, функционирующее в таком режиме. В начале марта сообщалось, что Осипов находится в другом изоляторе в Коми — в Сосногорске.

Ранее Осипова содержали в одном из подмосковных СИЗО. Как пишет «Тюремный адвокат», во время первого заседания суда апелляционной инстанции он неоднократно жаловался на состояние здоровья.

Владимир Осипов — житель подмосковного Дзержинского. Его задержали в ноябре 2024 года. Поводом для дела стали посты в «Одноклассниках», в которых, как утверждало следствие, Осипов «обвинял Путина в организации теракта на Крымском мосту» и заявлял, что «ВС РФ убивали детей на Донбассе». Жена и дочь Осипова рассказывали, что при обыске его избили силовики. В ноябре 2025 года Люберецкий городской суд приговорил Осипова к шести с половиной годам колонии общего режима.

В ходе судебного процесса Осипов неоднократно просил вызвать ему скорую помощь из-за высокого давления и головных болей. Врачи приезжали, но не находили оснований для госпитализиации. На одном из заседаний судья Елена Терехова удалила Осипова из зала до конца прений из-за постоянных просьб вызвать скорую.

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Осипова политическим заключенным.

Читайте также

Истории сотен политзаключенных остаются нерассказанными Как силовики стирают их следы? Почему некоторые узники сами не хотят, чтобы о них узнали? И как правозащитники находят тех, кто готов говорить о себе?

Читайте также

