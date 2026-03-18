В Кемеровской области задержан 17-летний житель города Белово, подозреваемый в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК), сообщил Следственный комитет.

Как утверждает следствие, в ноябре-декабре 2025 года подросток переводил безналичные средства террористической организации «через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию реакций под постами канала».

Издание NGS42 со ссылкой на источники пишет, что подросток оставлял платные «лайки» в телеграм-канале одного из подразделений ВСУ. Речь идет о внутренней валюте телеграма — Telegram Stars («звезды»), которые можно вывести в криптовалюту Toncoin.

Задержанному назначили домашний арест.

Это уже как минимум второй подобный прецедент. В феврале 2026 года СК возбудил дело по статье о финансировании терроризма против 56-летнего жителя Тюменской области. Следствие заявляло, что подозреваемый «перечислял виртуальную валюту администраторам интернет-каналов», которые собирают средства для «террористических организаций». Издание Ura.ru со ссылкой на источник в ФСБ утверждало, что речь шла именно о Telegram Stars.