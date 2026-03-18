В Краснодаре украинский беспилотник попал в жилой дом. Погиб один человек

В результате атаки украинских беспилотников по Краснодару погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, дроны в ночь на 18 марта ударили по многоквартирным жилым домам в городе. Повреждены три дома. В одном из них в квартире произошел пожар.

Как уточнил глава Краснодара Евгений Наумов, беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Прикубанском внутригородском округе. Из-за попадания дрона в квартире начался пожар. Погиб житель квартиры. Обломки беспилотников также повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи в Юбилейном микрорайоне. Там частично отключен свет.

«Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — заявил Наумов.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, 42 из которых — над Краснодарским краем.