Африканская конфедерация футбола (CAF) спустя два месяца пересмотрела результат финального матча Кубка африканских наций 2025 года и объявила победителем турнира сборную Марокко. Об этом сообщается на сайте CAF.

В финале турнира 18 января встретились сборные Сенегала и Марокко. На второй добавленной ко второму тайму минуте судья после видеопросмотра отменил гол сенегальца Абдулайе Сека, так как защитник сфолил на Ашрафе Хакими. На восьмой добавленной минуте в ворота Сенегала назначили пенальти (также после видеопросмотра). После этого главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля в знак протеста. При этом игрок Сенегала Садио Мане остался на поле и призывал команду вернуться.

В итоге Сенегал вернулся на поле. Вслед за этим игрок сборной Марокко Браим Диас не смог забить пенальти. В итоге основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время сенегалец Пап Гейе принес своей сборной победу — 1:0.

Апелляционный совет CAF рассмотрел апелляцию Марокко на события в конце матча. Он посчитал поведение игроков Сенегала, покинувших поле, нарушением регламента турнира. Он предусматривает техническое поражение за отказ продолжать игру без разрешения арбитра. В итоге CAF засчитал Сенегалу техническое поражение со счетом 0:3 и объявил сборную Марокко победителем турнира.

Федерация футбола Сенегала объявила, что подаст апелляцию на это решение.

Сборная Сенегала выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко ранее побеждала на турнире в 1976 году.