Минфин РФ попросил отложить законопроект, запрещающий принимать ставки от должников. Букмекеры считают, что могут потерять 40% своей аудитории

Министр финансов России Антон Силуанов попросил перенести рассмотрение законопроекта, который запрещает ставки в букмекерских конторах недееспособным гражданам и тем, у кого есть долги. Об этом сообщает «Коммерсант».

Силуанов направил соответствующее письмо в аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. Рассмотрение законопроекта предлагается перенести на осень.

Законопроект о регулировании азартных игр внесла группа сенаторов в Госдуму еще в марте 2024 года, но дальше первого чтения документ не прошел. Он запрещает ставки для недееспособных лиц и тех, кто признан уклонистом от исполнительного производства, в том числе по делам об уплате алиментов. Кроме того, запрещается прием ставок от несовершеннолетних. Как поясняет «Коммерсант», сейчас есть только запрет совершения ставки несовершеннолетними, а не ее принятия со стороны букмекеров.

В январе 2026 года комитет Госдумы по экономической политике представил доработанную версию законопроекта. Ее одобрили в правительстве, Минюсте, Минфине и администрации президента. По информации «Коммерсанта», рассмотрение законопроекта затягивается из-за позиции букмекеров, которые настаивают на сохранении действующих норм. Согласно подсчетам Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории, так как именно такой процент составляют игроки с долговыми обязательствами.

Еще один вопрос, который затягивает рассмотрение законопроекта — проверка дееспособности клиентов букмекерских контор и наличия у них долгов. По оценке собеседников «Коммерсанта», расходы на такие запросы обойдутся в среднем на одного букмекера в сумму около 150–200 миллионов рублей ежегодно.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна — у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации», — сказал газете советник гендиректора Fonbet Николай Оганезов. По его словам, запрет для участников исполнительных производств требует уточнений, так как ставит людей, которые, например, не увидели письмо с автоштрафом, или тех, кто находится в процессе обжалования штрафа, в один ряд со злостными уклонистами. Он отметил, что такие неточности «приведут к тому, что рынок будет сокращаться, целевые отчисления — снижаться».