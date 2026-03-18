Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер», на которой работают сотрудники «Росатома». В Москве осудили атаку

На территорию атомной электростанции «Бушер», расположенной вблизи одноименного иранского города, упал снаряд. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана, передает агентство Tasnim.

Повреждений и пострадавших нет.

В организации заявили, что «подобные действия противоречат всем международным нормам» и «могут иметь необратимые последствия для всего региона».

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что получило информацию от Ирана о попадании снаряда по зданию АЭС «Бушер». Гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удары по действующим объектам ядерной энергетики «вопиющим пренебрежением ключевыми правилами и принципами международной безопасности». «Росатом» «категорически осуждает произошедшее» и призывает стороны конфликта «приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации» в районе АЭС «Бушер».

Лихачев уточнил, что атака по территории станции произошла в 18:11 по московскому времени. Пострадавших среди персонала «Росатома» не было, радиационный фон на АЭС в норме. По его словам, на станции остаются около 480 российских сотрудников и готовится третья эвакуация персонала.

«Бушер» — первая атомная электростанция, построенная в Иране. Ее строительство было начато в 1975 году и возобновлено после консервации только в 1995 году при участии «Росатома». Первый энергоблок АЭС «Бушер» мощностью 1000 МВт был передан Ирану в 2013 году. В 2016 году началось строительство второго энергоблока.

На АЭС «Бушер» работают сотрудники «Росатома» по соглашению России и Ирана о строительстве новых блоков станции. После начала ударов США и Израиля по Ирану российская госкорпорация начала вывозить своих сотрудников.