В Казахстане поменяли Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о принятии новой Конституции страны на торжественной церемонии в своей резиденции в Астане, сообщает Orda.kz 17 марта.

Конституция, принятая в ходе референдума, вступит в силу 1 июля. С этого же дня утратит силу Конституция 1995 года.

На референдуме, прошедшем 15 марта, новую Конституцию поддержали 87% избирателей, сообщил ЦИК страны. Явка составила чуть более 73%.

Новая Конституция, разработанная всего за 22 дня, вносит масштабные изменения в государственное устройство, в том числе укрепляет власть президента.

Кроме того, принятый документ ставит национальное право выше международного, запрещает политическим партиям принимать деньги из других стран, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также регулирует применение русского языка в государственных структурах.

