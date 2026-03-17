Против футболиста, обвиняемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт «а» часть 3 статьи 132 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Москве.

Имя подозреваемого СК не называет, но судя по материалу РИА Новости, речь идет о 20-летнем футболисте клуба «Урал-2» Данииле Секаче, которого 16 марта арестовали по делу об убийстве жительницы района Строгино.

Согласно пресс-релизу СК, следователями «был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым». Уголовное дело о насилии возбудили в отношении футболиста и «неустановленных на данный момент соучастников».

СК также отчитался о задержании предполагаемой соучастницы обвиняемого — 22-летней жительницы Москвы. По версии следствия, она «по поручению организаторов» приобрела болгарку, которой Секач воспользовался при взломе сейфа в квартире, и привезла ее в дом на Строгинском бульваре. Она также подобрала и передала соучастникам выброшенные через окно деньги, ювелирные изделия и другие ценные предметы, похищенные из квартиры.

13 марта в квартире дома на Строгинском бульваре нашли тело 48-летней Екатерины Чучупало. СК отчитался о задержании подозреваемого в убийстве — уроженца Кисловодска 2005 года рождения. Вскоре телеграм-каналы назвали имя предполагаемого убийцы — 20-летний футболист Даниил Секач. Он утверждал, что получил от мошенников указания взломать сейф в квартире и убить хозяйку.

Секач пришел в квартиру на Строгинском бульваре, взяв с собой болгарку, лом, кувалду и другие инструменты. В квартире в этот момент была 16-летняя дочь хозяйки квартиры, которая, как сообщал СК, тоже стала жертвой телефонных мошенников. Секач и мошенники убедили ее открыть дверь. После этого футболист занялся взломом сейфа, а девочку отправил в подъезд — чтобы она встретила подходившую к дому мать и задержала ее, сказав, что у них работают спецслужбы. Однако Екатерина вошла в квартиру и обнаружила Секача, взламывающего сейф — он избил ее и нанес ей несколько ножевых ранений. После этого Секач еще почти сутки оставался в квартире, удерживая там же дочь хозяйки.

В Москве 20-летний футболист под влиянием телефонных мошенников проник в квартиру, чтобы вскрыть сейф, и убил пришедшую хозяйку Дверь ему открыла дочь убитой — тоже обманутая мошенниками

