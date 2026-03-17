Минцифры предложило запретить «нежелательным» и «экстремистским» организациям регистрировать домены в зоне .ru

Минцифры предложило запретить регистрировать домены в РФ второго уровня «нежелательным» организациям. Проект соответствующего постановления размещен на портале правовых актов.

В соответствии с предложением ведомства, домены в зоне .ru, .su и .рф нельзя будет завести «экстремистским» организациям и террористическим группам, а также людям, которые внесены в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Госдума в декабре 2025 года приняла закон, который запретил анонимную регистрацию доменов второго уровня в РФ. С 1 сентября регистрация будет возможна только людям, авторизованным через Госуслуги. Сами регистраторы должны быть отечественными компаниями и состоять в специальном реестре.

Закон также запрещает регистрацию доменных имен, «противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали». Минцифры пообещало создать специальный сервис, в котором владелец сайта может проверить его соответствие необходимым критериям.